李智雅回归小萤幕《潘朵拉：被操纵的乐园》3月11日首播！海报中「耳上裂痕」引起话题

金顺玉创作新作品《潘朵拉：被操纵的乐园》即将首播，海报率先公开，李智雅耳朵上的裂痕似乎预告著她的完美生活即将出现冲击。

3月11日即将於tvN首播的新土日电视剧《潘朵拉：被操纵的乐园》，公开了最新主海报，而主角李智雅的耳朵上出现裂痕，引发大家好奇。《潘朵拉：被操纵的乐园》是一部复仇剧作品，一位女子过著任何人都羡慕的生活，她将寻回失去的过往记忆，并对於任意操纵著她命运的这股势力进行惩罚与复仇。由《One the Woman》《Good Casting》展现痛快淋漓感受的崔英勋导演，与收视率保证金顺玉团队旗下之玄智敏作家合作，而以《顶楼》《皇后的品格》《妻子的诱惑》等狗血复仇剧著称的金顺玉作家也将以创作者身分参与其中，将本剧提升为更进化的复仇剧。



洪泰菈（李智雅饰）的主视觉海报一公开便引发话题讨论，她隐藏著秘密并努力压抑情感，锐利的眼神暗藏著悲伤与愤怒的复仇，耳朵上的裂痕似乎暗示著她的完美生活将出现转折冲击，字句上还写著「我的完美人生是谁的计画」，失去的记忆中隐藏著什么样的秘密？她是否将为了守护心爱的家人而放弃一切进行血的复仇？一位过著人人称羡生活的女子，发现自己的人生竟是某人的计画，决心找出真相并展开惊心动魄的复仇，也请大家期待李智雅的变身。《潘朵拉：被操纵的乐园》将於3月11日tvN首播。



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