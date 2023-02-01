Katy親逛名牌嬰兒服裝店買新生兒套裝，一套小衣服要16萬韓元！宋仲基第一個寶寶很可能是女兒

隨著宋仲基和英國女友Katy Louise Saunders官宣已經登記結婚，並即將當父母後，這對跨國夫妻的一舉一動都受到了極大的關注。

昨日，有韓媒爆料宋仲基和Katy的寶寶將於8月出生，不過經紀公司以「是藝人的私事，無法確認」回應外界。 婚訊傳出的同一天，還有媒體接到線報稱，看到Katy在位於首爾江南區島山公園附近的店鋪逛街，正在為待產購物。 這就引起了不少民眾的好奇心，明星寶寶出生會穿什麼呢？



송중기 아빠된다, 임신한 영국인 케이티 루이스 사운더스와 혼인신고! (출처 : 나무처럼 | 블로그) https://t.co/4KX6IfOYEo pic.twitter.com/3sTE3bo8eb — 나무처럼 (@treewg) January 30, 2023

神通廣大的媒體還真挖到了些許內幕消息，Katy逛的是歐洲兒童服裝品牌三大巨頭之一的「Bonpoint」，因面料舒適，對嬰幼兒的皮膚毫無刺激，品牌名氣也夠大，因此是不少明星、富豪生孩子時的首選。 據悉，Katy在26日前往了「Bonpoint」，在店員推薦了招牌產品-新生兒套裝（上衣、下衣）之後，即刻為即將出生的寶寶買下，套裝的售價為16萬（韓幣）左右。 雖然「Bonpoint」也有不少男嬰男童的衣服，但最出名的還是頗具公主風格的女童裝，因此Katy現身「Bonpoint」，也另不少網友猜測宋仲基的第一個寶寶是女兒。



宋仲基和Katy的寶寶尚未出生，但擋不住網友們對混血寶寶的期待，不少人留言稱：「孩子不管像爸爸還是媽媽都會很漂亮吧」、「寶寶的顏值會有多高呢」、「因為宋仲基，我都想去逛Bonpoint了」、「這個牌子在江南（韓國富人區）媽媽之間很有名」等。

此外，宋仲基和Katy雖已登記結婚，但尚未公開舉行婚禮儀式的具體時間和地點。

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