《原來這就是愛啊》詮釋由報復展開的愛情，金英光：「能看見不一樣的李聖經，也只能愛上她了」

金英光這句話也太甜了吧！！！

Disney+《原來這就是愛啊》（前譯：說是愛情）將在本月首播，預告呈現的獨特氛圍很快便吸引觀眾目光。

《原來這就是愛啊》講述展開報復的女子沈宇宙（李聖經 飾），和成為她報復對象的男子韓東鎮（金英光 飾），一對不該在一起的男女，關於他們的羅曼史。



首支預告是從韓東鎮的角度開始，他時時刻刻望著沈宇宙關心著她，眼神、舉動極為深情，再加上抒情配樂唱著「嗚嗚嗚……」，不僅沈宇宙，觀眾也許也被韓東鎮的溫柔渲染。不過，配樂卻突然戛然而止，沈宇宙丟出「報復宣言」，要將自己所受的氣不多不少還回去。



二支預告則是從第三者的角度，透露沈宇宙明明是個連鞋子被搶都能找回來的人，卻被搶走了整個家，沈宇宙大概就是從而展開報復。而韓東鎮從別人的角度來看是個難得一見的帥氣公司代表，但也堅持己見容易惹惱他人，一幕韓東鎮與助理（全錫浩 飾）離開某公司，被對方怒嗆「會把你們踩在腳底下」。



《原來這就是愛啊》除了金英光與李聖經之外，還有盛駿、安喜延（EXID Hani）與金叡園主演，目前釋出的海報簡單的呈現5人坐在吧檯上輕鬆愉快的模樣，上頭字樣寫「愛情和人生都有不如我們所願之時」。



特別的是，據官方釋出的消息，金英光表示從《原來這就是愛啊》看見了李聖經很多新的面貌，「看著李聖經從語氣到動作都變得更成熟，東鎮最後也只能愛上宇宙了。」一句話令人心動不已、更加期待兩人的火花。



《原來這就是愛啊》將於本月22日於Disney+獨家播出，文末附上其他已釋出的劇照：

沈宇宙／李聖經 飾



韓東鎮／金英光 飾



尹俊（沈宇宙的神祕男閨密）／盛駿 飾



姜敏英（韓東鎮前女友）／安喜延 飾



沈彗星（沈宇宙姐姐）／金叡園 飾



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