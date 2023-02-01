Katy亲逛名牌婴儿服装店买新生儿套装，一套小衣服要16万韩元！宋仲基第一个宝宝很可能是女儿

随著宋仲基和英国女友Katy Louise Saunders官宣已经登记结婚，并即将当父母后，这对跨国夫妻的一举一动都受到了极大的关注。

昨日，有韩媒爆料宋仲基和Katy的宝宝将於8月出生，不过经纪公司以「是艺人的私事，无法确认」回应外界。 婚讯传出的同一天，还有媒体接到线报称，看到Katy在位於首尔江南区岛山公园附近的店铺逛街，正在为待产购物。 这就引起了不少民众的好奇心，明星宝宝出生会穿什么呢？



송중기 아빠된다, 임신한 영국인 케이티 루이스 사운더스와 혼인신고! (출처 : 나무처럼 | 블로그) https://t.co/4KX6IfOYEo pic.twitter.com/3sTE3bo8eb — 나무처럼 (@treewg) January 30, 2023

神通广大的媒体还真挖到了些许内幕消息，Katy逛的是欧洲儿童服装品牌三大巨头之一的「Bonpoint」，因面料舒适，对婴幼儿的皮肤毫无刺激，品牌名气也够大，因此是不少明星、富豪生孩子时的首选。 据悉，Katy在26日前往了「Bonpoint」，在店员推荐了招牌产品-新生儿套装（上衣、下衣）之后，即刻为即将出生的宝宝买下，套装的售价为16万（韩币）左右。 虽然「Bonpoint」也有不少男婴男童的衣服，但最出名的还是颇具公主风格的女童装，因此Katy现身「Bonpoint」，也另不少网友猜测宋仲基的第一个宝宝是女儿。



宋仲基和Katy的宝宝尚未出生，但挡不住网友们对混血宝宝的期待，不少人留言称：「孩子不管像爸爸还是妈妈都会很漂亮吧」、「宝宝的颜值会有多高呢」、「因为宋仲基，我都想去逛Bonpoint了」、「这个牌子在江南（韩国富人区）妈妈之间很有名」等。

此外，宋仲基和Katy虽已登记结婚，但尚未公开举行婚礼仪式的具体时间和地点。

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