《急速首爾》文素利X《夫妻的世界》朴海俊加盟《您辛苦了》！分別飾演IU、朴寶劍之中年時期

好激動！只看編導陣容和演員組合就超級期待！

《未生》、《Signal》、《我的大叔》金元錫導演執導與《三流之路》、《山茶花開時》林尚春編劇攜手合作的tvN新電視劇《您辛苦了》，先前確定由IU、朴寶劍主演。消息一出，引發各界期待。‎有才的網友還特製兩位演員多部韓劇角色的合輯‎，每組造型跟人設都非常速配。

《您辛苦了》以四季的形式，描述1950年代出生於濟州島的愛順（IU 飾）、光植（朴寶劍 飾）充滿冒險的人生。特別的是，劇中於青年時期和壯年時期來回穿梭，以舊年代艱苦時期為背景，講述關於我們的爸爸媽媽，在那個艱困時期，總是微笑面對生活的故事。

近期出演Netflix電影《急速首爾》的文素利，將在《您辛苦了》飾演IU的中年時期。文素利曾以電影《綠洲》與《風流家庭》分別拿下春史電影節、大鍾獎影后，也在各大國際影展拿過影后頭銜。而她與另一位影后代表金喜愛合作的‎《Queen Maker》，也將通過Netflix播出。

而以《夫妻的世界》大大打開知名度的朴海俊，則將在《您辛苦了》飾演朴寶劍的中年時期。朴海俊曾出演《阿斯達年代記》、《我的大叔》、《未生》等，與金元錫導演為第四次合作。去年（2022年）曾特別出演電影《20世紀少女》、《嬰兒轉運站》，待播作品則有與柳俊烈、千玗嬉、朴正民、裴晟佑、文晶熙、李烈音、李珠英等合作的漫改劇《金錢遊戲》。

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