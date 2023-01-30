值得期待！《黑暗榮耀》第二部分中應該會很活躍的角色，劇迷已經推測出四種結果了

值得期待！《黑暗榮耀》第二部分中應該會很活躍的角色，劇迷已經推測出四種結果了

明星   2023年1月30日   星期一08:00   Tracy   1

（封面圖源：IG@netflixkr）

金恩淑編劇的筆下不會有任何多餘的角色！

《黑暗榮耀》第二部份已經定檔3月10日，還有一個多月即將公開，聽說前8集已經被不少劇迷們N刷了，每次重新觀看都會有新發現。

即將上線的第二部份，這個在前8集中戲份極少的人物很有可能大展活力，她就是文同珢（宋慧喬 飾）的高中好友金京蘭（李抒映 飾），在同珢轉學之後成為霸凌小團體欺負的對象，卻又在成人之後在霸凌者之一全宰寯（朴成勳 飾）的精品店工作。 老實說，第一部份中京蘭的存在感極少，很多都是一掃而過的鏡頭，不過很多劇迷開始推測金京蘭將在第二部份中會「大展身手」。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》截圖）

首先劇情可能會提及京蘭為何被欺負之後還願意與涏鎮（林智妍 飾）等人在一起，甚至成了宰寯的員工，到底是不敢反抗，甘心做「奴隸」（猜測一），還是早就與同珢籌謀一起復仇，是否是同珢安排在宰寯一群人身邊的臥底（猜測二）。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》截圖）

成人之後的同珢與京蘭在精品店碰到過一次，但兩人卻裝作陌生人，因此也有人猜測京蘭很有可能是在默默地、用自己的方式獨自復仇（猜測三）。 再加上孫慏梧（金建宇 飾）事故現場，只露出了一雙高跟鞋，未見人影，說不定兇手也是她（猜測四）。
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》截圖）

不管是那種推測，京蘭必將是第二部份敘事中一個重要的角色，讓我們一起拭目以待吧。

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留言/評論
  • 我還留著第一季7.8集沒看🥹
    56分前
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