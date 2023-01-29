誰都不能相信、越追越緊張！Disney+《地下菁英2》將於下月（2月）15日首播

第1季算是交代背景和鋪陳，第2季才是正式進入劇情吧！

由崔岷植等主演Disney+原創電視劇《地下菁英》，描述在沒錢、沒背景的菲律賓，成為賭場傳說的男人車武湜捲入一宗殺人案件後，在人生的懸崖邊上，冒著生命危險開始最後賭注的故事。第1季（全8集）於去年（2022年）12月上線，第2季則將在下月（2月）15日回歸。

在最新預告影片裡，車武湜因涉嫌殺害閔會長而被逮捕並回到韓國，吳承訓警監（孫錫求 飾）則在當地展開調查。武湜的兩位小弟──梁正八（李東輝 飾）與李尚九（洪基俊 飾），似乎在計劃什麼。衝突一觸即發，誰也不能相信。車武湜將如何讓一切回到正軌？

另外，《地下菁英》劇組將作客由羅PD領軍的‎《出差十五夜》‎，預計下週五（3日）播出。出演者有：孫錫求、李東輝、孫恩書、李海宇、林炯俊、金姝憐等。在第1季裡，孫恩書飾演的「金昭靜」與李海宇飾演的「趙菲利普」因故一同身亡。在第2季中，孫錫求飾演的「吳承訓」與李東輝飾演的「梁正八」，應該會有不少對手戲；而金姝憐飾演的烤肉店老闆娘「陳英熙」與林炯俊飾演的大使館領事「趙允基」， 或許會成為左右劇情的關鍵。

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