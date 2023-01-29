谁都不能相信、越追越紧张！Disney+《地下菁英2》将於下月（2月）15日首播

第1季算是交代背景和铺陈，第2季才是正式进入剧情吧！

由崔岷植等主演Disney+原创电视剧《地下菁英》，描述在没钱、没背景的菲律宾，成为赌场传说的男人车武湜卷入一宗杀人案件后，在人生的悬崖边上，冒著生命危险开始最后赌注的故事。第1季（全8集）於去年（2022年）12月上线，第2季则将在下月（2月）15日回归。

在最新预告影片里，车武湜因涉嫌杀害闵会长而被逮捕并回到韩国，吴承训警监（孙锡求 饰）则在当地展开调查。武湜的两位小弟――梁正八（李东辉 饰）与李尚九（洪基俊 饰），似乎在计划什么。冲突一触即发，谁也不能相信。车武湜将如何让一切回到正轨？

另外，《地下菁英》剧组将作客由罗PD领军的‎《出差十五夜》‎，预计下周五（3日）播出。出演者有：孙锡求、李东辉、孙恩书、李海宇、林炯俊、金姝怜等。在第1季里，孙恩书饰演的「金昭静」与李海宇饰演的「赵菲利普」因故一同身亡。在第2季中，孙锡求饰演的「吴承训」与李东辉饰演的「梁正八」，应该会有不少对手戏；而金姝怜饰演的烤肉店老板娘「陈英熙」与林炯俊饰演的大使馆领事「赵允基」， 或许会成为左右剧情的关键。

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