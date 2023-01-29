在新劇發佈會提到5年前《時間》的「態度爭議」！金正賢：「記憶不太清楚，感覺有點模糊」

MBC新劇《木偶的季節》在日前舉行製作發佈會，金正賢、林秀香、金多順、安友淵等主演都出席。

這是金正賢繼《時間》之後，時隔5年回歸MBC電視。金正賢在《時間》製作發佈會拍照時，拒絕與徐玄挽胳膊，一直以陰沉的表情面對，態度引發爭議。而且，其理由被懷疑是當時戀人徐睿知指示的。



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當被問及時隔5年回歸MBC的感想時，金正賢表示：「其實5年前的記憶不太清楚，感覺有點模糊。時隔5年再次來到MBC舉行製作發佈會，我心裡似乎都只有感恩。」接著，金正賢說：「如果有什麼不足之處，會更加努力展現成熟的面貌。」



這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「當時非常無禮，我到現在還記得」、「他是怎麼一直被選中的呢...」、「向對方演員道歉了嗎」、「那樣還用浪漫喜劇回歸嗎？真是厚顏無恥啊」、「看你笑得真厲害，好像什麼事都沒有發生一樣」、「還以爲是誰呢！原來是金噠噠啊」、「竟然不記得了，呵呵呵」、「沒有記憶就結束了嗎？是不是應該再真誠地道歉一次 」等等。

而《木偶的季節》講述每隔99年就為懲罰人類而來到陽間的死神木偶，遇到擁有神秘能力的醫生「韓季節」之後，作為出診醫生工作的奇幻浪漫故事，已在28日播出第一集。



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