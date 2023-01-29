在新剧发布会提到5年前《时间》的「态度争议」！金正贤：「记忆不太清楚，感觉有点模糊」

MBC新剧《木偶的季节》在日前举行制作发布会，金正贤、林秀香、金多顺、安友渊等主演都出席。

这是金正贤继《时间》之后，时隔5年回归MBC电视。金正贤在《时间》制作发布会拍照时，拒绝与徐玄挽胳膊，一直以阴沉的表情面对，态度引发争议。而且，其理由被怀疑是当时恋人徐睿知指示的。



（延伸阅读：《时间》相关人士替徐玄抱不平：她因为羞耻心极度痛苦，是最大的牺牲者）

当被问及时隔5年回归MBC的感想时，金正贤表示：「其实5年前的记忆不太清楚，感觉有点模糊。时隔5年再次来到MBC举行制作发布会，我心里似乎都只有感恩。」接著，金正贤说：「如果有什么不足之处，会更加努力展现成熟的面貌。」



这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「当时非常无礼，我到现在还记得」、「他是怎么一直被选中的呢...」、「向对方演员道歉了吗」、「那样还用浪漫喜剧回归吗？真是厚颜无耻啊」、「看你笑得真厉害，好像什么事都没有发生一样」、「还以爲是谁呢！原来是金哒哒啊」、「竟然不记得了，呵呵呵」、「没有记忆就结束了吗？是不是应该再真诚地道歉一次 」等等。

而《木偶的季节》讲述每隔99年就为惩罚人类而来到阳间的死神木偶，遇到拥有神秘能力的医生「韩季节」之后，作为出诊医生工作的奇幻浪漫故事，已在28日播出第一集。



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