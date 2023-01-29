Super Junior藝聲推出個人專輯《Sensory Flows》，藍家隱瘋人化身頹廢樂團咖，藝術感max！

藝聲人如其名～

在Super Junior推出紀錄片後，緊接著成員藝聲也在數日前推出個人音樂作品！在近日發布新歌《Small Things》，目前已經在28國iTunes排行前5！



憑著一副好歌喉入選SM的他，因為擁有天籟美聲而獲得藝名－藝聲。在團體中擔任Vocal角色，聲音極具辨識度。此外，他還唱紅許多電視劇OST。在這次的個人專輯，藝聲注入滿滿的個人idea，化身成為樂團主唱，頹廢不羈的藝術家氣息，在專輯宣傳照釋出後引起熱烈回響！



近期除了專輯之外，先前出的專輯小卡也成為熱門討論話題。最近在韓網上有粉絲分享「購買專輯結果抽到藝聲的淋浴小卡」，讓大家超傻眼，怎麼會有偶像放這種小卡啦！



슈퍼주니어 예성 솔로앨범 샤워 포카



미친듯 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/nf0YdtoVmp — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) January 27, 2023

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞