《換乘戀愛2》海恩在BamBam節目透露「和圭民吃飯」惹兩極評價！有現任還要赴前任約，好聚好散or無法接受？

海恩近日做客GOT7 BamBam的網路節目，提到終於和交往7年的前男友圭民一起去吃omakase，引來網友兩極評價。

BamBam去年為《換乘戀愛2》擔任特別嘉賓及固定主持，最近開通YouTube頻道後立即請來海恩當第一位嘉賓！最近一期節目裡，海恩說起節目中做完最終選擇後再見到圭民就放鬆很多，BamBam問兩人有沒有去omakase，海恩回答有！



這裡要補充一下前情，海恩和圭民從21歲交往到27歲，29歲時在《換乘戀愛2》重逢。 當時海恩還有舊情，但圭民已心已經另有所屬，兩人在節目中幾乎沒有單獨相處的時間，最後一次約會時本來約好去年輕時沒去成的omakase，但因為下午安排了指名約會而突然結束，直到最後都沒在一起好好吃過一次飯。



오늘 환승연애 해은규민 헤어지는 중인 거 같음

오늘 해은웅니랑 정규민둘이 우는 거 보고 헤어지는 날에 서로 예상해서 우는 거같아서 폭풍오열했다… pic.twitter.com/3gwNwTXC6u — Ranke… (@wosusu675) October 21, 2022

雖然不知海恩和圭民是單獨約會還是怎樣、也不知具體時間點，但看起來有好好對這對感情告別，並且成為再見面也不會尷尬的關係。之前就有些觀眾對海恩圭民感到遺憾，看到這裡仿彿了結一樁心願，十分欣慰：「終於去了，太好啦」、「那段影片看一次哭一次」、「比起老死不相往來，這是更好的結局」、「 說明真的完全放下了」、「反而更讓人覺得賢圭很好，比想像中更可靠」。

但也有人覺得無法理解：「都有現任了還跟前任吃omakase，大家的思維方式都不普通啊」、「這節目本身就是一般人無法理解的結構啊」。



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