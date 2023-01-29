《换乘恋爱2》海恩在BamBam节目透露「和圭民吃饭」惹两极评价！有现任还要赴前任约，好聚好散or无法接受？

海恩近日做客GOT7 BamBam的网路节目，提到终於和交往7年的前男友圭民一起去吃omakase，引来网友两极评价。

BamBam去年为《换乘恋爱2》担任特别嘉宾及固定主持，最近开通YouTube频道后立即请来海恩当第一位嘉宾！最近一期节目里，海恩说起节目中做完最终选择后再见到圭民就放松很多，BamBam问两人有没有去omakase，海恩回答有！



这里要补充一下前情，海恩和圭民从21岁交往到27岁，29岁时在《换乘恋爱2》重逢。 当时海恩还有旧情，但圭民已心已经另有所属，两人在节目中几乎没有单独相处的时间，最后一次约会时本来约好去年轻时没去成的omakase，但因为下午安排了指名约会而突然结束，直到最后都没在一起好好吃过一次饭。



오늘 환승연애 해은규민 헤어지는 중인 거 같음

오늘 해은웅니랑 정규민둘이 우는 거 보고 헤어지는 날에 서로 예상해서 우는 거같아서 폭풍오열했다… pic.twitter.com/3gwNwTXC6u — Ranke… (@wosusu675) October 21, 2022

虽然不知海恩和圭民是单独约会还是怎样、也不知具体时间点，但看起来有好好对这对感情告别，并且成为再见面也不会尴尬的关系。之前就有些观众对海恩圭民感到遗憾，看到这里仿佛了结一桩心愿，十分欣慰：「终於去了，太好啦」、「那段影片看一次哭一次」、「比起老死不相往来，这是更好的结局」、「 说明真的完全放下了」、「反而更让人觉得贤圭很好，比想像中更可靠」。

但也有人觉得无法理解：「都有现任了还跟前任吃omakase，大家的思维方式都不普通啊」、「这节目本身就是一般人无法理解的结构啊」。



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