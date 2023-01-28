BIGBANG太陽《全知干預視角》就在今晚！與搞笑網紅Tanaka合唱新歌《VIBE》，「連經紀人都意外」人脈公開！

太陽暌違5年之久終於回歸，《全知干預視角》是他與閔孝琳結婚後第一次出演觀察綜藝，讓人超期待呀！

BIGBANG太陽今年1月12日公開了和BTS Jimin合作的新歌《VIBE》，在各國K-Pop粉絲間反響相當熱烈，出演《全知干預視角》的消息更是一公開就引起大量關註。



今晚第一期的先公開片段裡，太陽來到公司工作室，錄音棚裡的居然是最近很紅的搞笑藝人角色Tanaka！原來太陽也很愛看他的節目，這次就邀請來一起做新歌《VIBE》的challenge。



Tanaka讚太陽是「R&B之神」，還唱了一段BIGBANG《Still Life》裡太陽的歌詞，讓太陽很是滿意。 太陽傳授一邊wave一邊演唱R&B的方法，但Tanaka跟著做出來就是感覺怪怪，旁邊的昭彌一下就指出問題所在。 Tanaka用日式英語總結：「我是insido，太陽是outsido~」



太陽還將在節目中公開連經紀人都感到意外的人脈，與特別朋友一起吃他最愛的平壤冷麵，還加了一味神秘食材，展現出懂行老饕的面貌。



此外，太陽還將挑戰MZ世代流行的「新詞測驗」，很多都是他有生以來頭一次聽說，讓他頻頻陷入崩潰XD這期節目將在今晚11點10分公開（韓國時間）！



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