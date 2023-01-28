BIGBANG太阳《全知干预视角》就在今晚！与搞笑网红Tanaka合唱新歌《VIBE》，「连经纪人都意外」人脉公开！

太阳暌违5年之久终於回归，《全知干预视角》是他与闵孝琳结婚后第一次出演观察综艺，让人超期待呀！

BIGBANG太阳今年1月12日公开了和BTS Jimin合作的新歌《VIBE》，在各国K-Pop粉丝间反响相当热烈，出演《全知干预视角》的消息更是一公开就引起大量关注。



今晚第一期的先公开片段里，太阳来到公司工作室，录音棚里的居然是最近很红的搞笑艺人角色Tanaka！原来太阳也很爱看他的节目，这次就邀请来一起做新歌《VIBE》的challenge。



Tanaka赞太阳是「R&B之神」，还唱了一段BIGBANG《Still Life》里太阳的歌词，让太阳很是满意。 太阳传授一边wave一边演唱R&B的方法，但Tanaka跟著做出来就是感觉怪怪，旁边的昭弥一下就指出问题所在。 Tanaka用日式英语总结：「我是insido，太阳是outsido~」



太阳还将在节目中公开连经纪人都感到意外的人脉，与特别朋友一起吃他最爱的平壤冷面，还加了一味神秘食材，展现出懂行老饕的面貌。



此外，太阳还将挑战MZ世代流行的「新词测验」，很多都是他有生以来头一次听说，让他频频陷入崩溃XD这期节目将在今晚11点10分公开（韩国时间）！



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