值得期待！《黑暗荣耀》第二部分中应该会很活跃的角色，剧迷已经推测出四种结果了

金恩淑编剧的笔下不会有任何多余的角色！

《黑暗荣耀》第二部份已经定档3月10日，还有一个多月即将公开，听说前8集已经被不少剧迷们N刷了，每次重新观看都会有新发现。

即将上线的第二部份，这个在前8集中戏份极少的人物很有可能大展活力，她就是文同珢（宋慧乔 饰）的高中好友金京兰（李抒映 饰），在同珢转学之后成为霸凌小团体欺负的对象，却又在成人之后在霸凌者之一全宰寯（朴成勋 饰）的精品店工作。 老实说，第一部份中京兰的存在感极少，很多都是一扫而过的镜头，不过很多剧迷开始推测金京兰将在第二部份中会「大展身手」。



首先剧情可能会提及京兰为何被欺负之后还愿意与涏镇（林智妍 饰）等人在一起，甚至成了宰寯的员工，到底是不敢反抗，甘心做「奴隶」（猜测一），还是早就与同珢筹谋一起复仇，是否是同珢安排在宰寯一群人身边的卧底（猜测二）。



成人之后的同珢与京兰在精品店碰到过一次，但两人却装作陌生人，因此也有人猜测京兰很有可能是在默默地、用自己的方式独自复仇（猜测三）。 再加上孙慏梧（金建宇 饰）事故现场，只露出了一双高跟鞋，未见人影，说不定凶手也是她（猜测四）。



不管是那种推测，京兰必将是第二部份叙事中一个重要的角色，让我们一起拭目以待吧。

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