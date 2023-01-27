業內人士爆泫雅&DAWN已復合：國內外行程全部一起跑，恩愛互動不避嫌

據韓國媒體NEWS1獨家報道，泫雅和DAWN宣佈分手後還不到2個月已經暗暗復合，很多業內人士都目睹到兩人近期的恩愛舉動。

NEWS1引用業內人士說法，稱泫雅和DAWN最近不僅國內行程，連海外行程都結伴同行，而且十分溫柔地照顧彼此，與公開戀愛時期並無二致，也完全沒有掩飾和隱瞞的意思。



昨日DAWN通過IG公開簽約新公司的新照片，泫雅很快留言五朵小火苗，為他的新出發應援。



不止如此，泫雅在宣佈分手後的12月突然多了一個唇釘，和DAWN的位置一樣，也讓不少人猜測兩人已復合。



泫雅和DAWN從2016年開始交往，2018年本著對粉絲坦誠的意願、不顧公司反對公開戀情，隨即雙雙被踢出公司。

兩人經常在IG上分享工作和日常生活合照，去年2月甚至同時PO出對戒，分別留言「Marry me」和「當然yes」，讓人一度以為婚期臨近。 不料去年11月30日，泫雅在IG Story透露已經分手，稱以後將以好朋友和同僚身份相處，讓很多人跌破眼鏡。



其實本月初也一度出現過復合傳聞，當時兩人所屬社均否認，稱確實是會一起吃飯的好朋友，但不是戀人關係。這一次，兩人所屬社表示「正在確認中」。



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