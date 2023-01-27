业内人士爆泫雅&DAWN已复合：国内外行程全部一起跑，恩爱互动不避嫌

据韩国媒体NEWS1独家报道，泫雅和DAWN宣布分手后还不到2个月已经暗暗复合，很多业内人士都目睹到两人近期的恩爱举动。

NEWS1引用业内人士说法，称泫雅和DAWN最近不仅国内行程，连海外行程都结伴同行，而且十分温柔地照顾彼此，与公开恋爱时期并无二致，也完全没有掩饰和隐瞒的意思。



昨日DAWN通过IG公开签约新公司的新照片，泫雅很快留言五朵小火苗，为他的新出发应援。



不止如此，泫雅在宣布分手后的12月突然多了一个唇钉，和DAWN的位置一样，也让不少人猜测两人已复合。



泫雅和DAWN从2016年开始交往，2018年本著对粉丝坦诚的意愿、不顾公司反对公开恋情，随即双双被踢出公司。

两人经常在IG上分享工作和日常生活合照，去年2月甚至同时PO出对戒，分别留言「Marry me」和「当然yes」，让人一度以为婚期临近。 不料去年11月30日，泫雅在IG Story透露已经分手，称以后将以好朋友和同僚身份相处，让很多人跌破眼镜。



其实本月初也一度出现过复合传闻，当时两人所属社均否认，称确实是会一起吃饭的好朋友，但不是恋人关系。这一次，两人所属社表示「正在确认中」。



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