《黑暗榮耀》Part.2預告的細節大家發現了嗎？「李蓑羅」髮色變了，劇迷：她逃不出同珢的手掌心

離《黑暗榮耀》第二部份的開播（3月10日）越來越近了。

日前，Netflix公開了一則以「給想念的涎鎮（林智妍 飾）」為題的《黑暗榮耀》特別影片，影片以同珢（宋慧喬 飾）給涎鎮寫信拉開了帷幕，中間部份則是該劇第二部份的預告，立即就吸引了所有人的關注，尤其是李蓑羅（金赫拉 飾）以淺金色的髮色亮相，引起了大家的好奇心。



在前8集中，李蓑羅知道崔惠程（車珠英 飾）去警署報警稱孫慏梧（金建宇 飾）失蹤之後憤怒不已，因為李蓑羅一直透過孫慏梧買毒，害怕警察從孫慏梧的身上查到自己。 而預告片裡，李蓑羅的頭髮明顯脫過色，被觀眾們猜測可能是藉此逃避警方的調查，因為坊間流傳頭髮多次脫色之後就查不出任何毒品成分，有嗑藥習慣的李蓑羅很有可能對此說法深信不疑。



不過李蓑羅的打算要落空了，因為文同珢手握明確證據，之前文同珢要求李蓑羅將自己給她的手提包塞滿錢，還刺激挑釁道：「嗑藥的不是你嗎？ 各種、經常。 」明顯就是知道內情，之後還狠狠抓住了李蓑羅的頭髮，手裡握著幾根對方的髮絲，該場景也被拉近景放大。



這個鏡頭加上新出的第二部份預告，網友們已經有了新推測，紛紛留言討論稱：「當時抓頭髮實際上是為了拽下來幾根讓警察去查吧」、「不愧是金恩淑編劇，心思縝密，每一個鏡頭都有深意」等。

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