《黑暗荣耀》Part.2预告的细节大家发现了吗？「李蓑罗」发色变了，剧迷：她逃不出同珢的手掌心

离《黑暗荣耀》第二部份的开播（3月10日）越来越近了。

日前，Netflix公开了一则以「给想念的涎镇（林智妍 饰）」为题的《黑暗荣耀》特别影片，影片以同珢（宋慧乔 饰）给涎镇写信拉开了帷幕，中间部份则是该剧第二部份的预告，立即就吸引了所有人的关注，尤其是李蓑罗（金赫拉 饰）以浅金色的发色亮相，引起了大家的好奇心。



在前8集中，李蓑罗知道崔惠程（车珠英 饰）去警署报警称孙慏梧（金建宇 饰）失踪之后愤怒不已，因为李蓑罗一直透过孙慏梧买毒，害怕警察从孙慏梧的身上查到自己。 而预告片里，李蓑罗的头发明显脱过色，被观众们猜测可能是藉此逃避警方的调查，因为坊间流传头发多次脱色之后就查不出任何毒品成分，有嗑药习惯的李蓑罗很有可能对此说法深信不疑。



不过李蓑罗的打算要落空了，因为文同珢手握明确证据，之前文同珢要求李蓑罗将自己给她的手提包塞满钱，还刺激挑衅道：「嗑药的不是你吗？ 各种、经常。 」明显就是知道内情，之后还狠狠抓住了李蓑罗的头发，手里握著几根对方的发丝，该场景也被拉近景放大。



这个镜头加上新出的第二部份预告，网友们已经有了新推测，纷纷留言讨论称：「当时抓头发实际上是为了拽下来几根让警察去查吧」、「不愧是金恩淑编剧，心思缜密，每一个镜头都有深意」等。

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