《黑暗榮耀》宋慧喬怎麼這麼老了？ 本尊有話說：那是當然的啊！

《黑暗榮耀》一上線，相信有不少人都懷疑自己的眼睛出了問題，宋慧喬這是怎麼了？ ！

《黑暗榮耀》中宋慧喬扮演女主角「文同珢」，一個因為高中時期被霸凌而身心俱滅，一心只為復仇而活的女人。 人設定為30多歲，和其他同學的精神外表形成強烈對比，整個人都是暗沉、憔悴的狀態，臉色暗淡，法令紋明顯，完全與她的私照、官方照和其他作品中的不老女神形象不同，讓觀眾們看得直呼「不敢相信，宋慧喬怎麼老成這樣？？ ？」



近期，為時尚雜誌《ELLE》拍攝時尚大片的宋慧喬再展好狀態，這才是她的正確打開方式嘛！！！拍攝完了寫真，宋慧喬也接受了雜誌的採訪，特意提到了觀眾們覺得她老了的評論，宋慧喬解釋稱：「 同珢活著的每一天都很辛苦，如果還是那副完美外形和懂得自我管理的樣子那就不真實了，我也聽說有觀眾說我老了，我當然會老啊。」



宋慧喬順便透露了一些《黑暗榮耀》Part.2的內容，稱：「同珢能夠立體表達感情的戲份很多，這些在Part.2裡會大爆發，雖然很難，但都是一些之前沒演過的情感，讓我知道我有源源不斷的能量，Part.2更有趣。」

此外，《黑暗榮耀》Part.2將於3月10日上線。

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