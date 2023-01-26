NCT已有23人又要擴張！SM娛樂宣佈在日招募新成員免費培訓，網驚：「會變成NCT48嗎？」

SM娛樂公司近日通過官方SNS宣佈即將在日本展開海選，合格者有有機會作為旗下男團NCT的新成員出道，但NCT現在成員已經多達23人，消息一出立即引起討論。
根據公告，SM娛樂將從今年2月至6月在日本展開快閃海選，凡2001年至2008年之間出生的男生皆可參加，不限國際。 參加者需準備唱歌或rap、跳舞等才藝，每月第一個周六在東京音樂&舞蹈專門學校進行試鏡。
重點來了：最終合格者可以在SM韓國本社接受完全免費的練習生訓練，並獲得作為NCT成員出道的資格。
這消息立即在網上引起不少反彈聲音，因為NCT現在已經有23位成員，還分成NCT U、NCT 127、NCT DREAM等小分隊組合。 很多網友表示與其繼續加入成員，不如乾脆推出新的男團：「要變成NCT48嗎」、「拜託停下吧」、「新老成員年齡差越來越大」、「就算是新人，冠以NCT的名字也聽起來像老偶像」、「沒有討厭NCT的意思，只是需要世代交替」、「SM想要的就是這樣，公司擁有品牌、 成員個人得不到知名度提升，永遠無法顛覆甲方乙方身份」。
也有網友認為，NCT從出道起就是「無限擴張性、成員無上限」的設定，所以增加成員數無可厚非，更期待SM來到自己國家進行海選。
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