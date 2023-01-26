NCT已有23人又要扩张！SM娱乐宣布在日招募新成员免费培训，网惊：「会变成NCT48吗？」

SM娱乐公司近日通过官方SNS宣布即将在日本展开海选，合格者有有机会作为旗下男团NCT的新成员出道，但NCT现在成员已经多达23人，消息一出立即引起讨论。
根据公告，SM娱乐将从今年2月至6月在日本展开快闪海选，凡2001年至2008年之间出生的男生皆可参加，不限国际。 参加者需准备唱歌或rap、跳舞等才艺，每月第一个周六在东京音乐&舞蹈专门学校进行试镜。
重点来了：最终合格者可以在SM韩国本社接受完全免费的练习生训练，并获得作为NCT成员出道的资格。
这消息立即在网上引起不少反弹声音，因为NCT现在已经有23位成员，还分成NCT U、NCT 127、NCT DREAM等小分队组合。 很多网友表示与其继续加入成员，不如干脆推出新的男团：「要变成NCT48吗」、「拜托停下吧」、「新老成员年龄差越来越大」、「就算是新人，冠以NCT的名字也听起来像老偶像」、「没有讨厌NCT的意思，只是需要世代交替」、「SM想要的就是这样，公司拥有品牌、 成员个人得不到知名度提升，永远无法颠覆甲方乙方身份」。
也有网友认为，NCT从出道起就是「无限扩张性、成员无上限」的设定，所以增加成员数无可厚非，更期待SM来到自己国家进行海选。
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