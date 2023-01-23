《非常律師禹英禑》「專利案」又出真實事件？ 樂天家用保健儀被指抄襲新創企業：曾以投資為名詳詢技術細節

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看過《非常律師禹英禑》的朋友應該還記得ATM專利案，A公司指控B公司抄襲、借打官司時間刮走訂單，但實際上雙方參考的都是公開技術。 最近爆出的抄襲事件卻比劇中更誇張。

今年1月初在美國舉辦的消費電子展（CES）中，韓國某新創企業展出了耗時3年開發的个人定制型营养管理儀。据介绍，该仪器搭载人工智慧技术，可根据消费者的基础医疗资料和当日身体状态计算出最为合适的营养配比，這家創立於2019年的年輕公司也因此連續3年獲CES頒發創新獎。



然而同次展會上，樂天集團旗下的「樂天HEALTHCARE」也展出了一款名為「未來食物」的產品。 用新創企業代表鄭某的話說，「未來食物」從外形到內部結構都與自家產品十分相似，尤其是營養劑保存匣整齊置於蓋子下方的設計，還有自動識別每種營養劑的剩餘量、流通期限等，都是其他企業未曾推出的功能。 左為該新創企業產品，右為樂天HEALTHCARE產品：



鄭代表認為問題出在研發期間與乐天HEALTHCARE的會面。 2021年9月樂天HEALTHCARE曾聯絡該公司表示有意投資，並明確表示不會做同樣的產品、請鄭代表放心，隨即詳細詢問了這款儀器的原理、結構、專利等。 然而因雙方條件不同沒能達成合作，之後再見面時，樂天HEALTHCARE的言辭就變了，稱幾年前就已構思到鄭代表的事業模型，設想的儀器結構也跟鄭代表十分相似。



鄭代表決定用法律捍衛自己的心血，以侵害營業秘密等嫌疑向公平交易委員會提出起訴。 但樂天HEALTHCARE有不同看法。

樂天HEALTHCARE表示，他們從2021年8月建立就有零售健康機能食品的想法，雖然與鄭代表交流後才著手製造，但分裝匣是借鑒市藥店儀器、自動識別技術來自物流業常見的RFID系統，並沒有抄襲鄭代表的設計，也不認為有相似之處。 總之一句話：「不論在法律或倫理層面都光明正大」。



目前韓國中小新創企業部已派專家及律師著手調查並提供訴訟費用，但不少人認為這種情況裡小企業勝算無多：因為是民事訴訟，大企業會盡量拖延時間把新創企業耗死，因此需要制定刑事處罰相關條款，最好責令返還訴訟期間賺取的不當盈利。

韓國網友對此感到憤怒：「需要立法讓盜竊企業全部消失」、「大企業抄襲必須嚴懲」、「要讓大企業流氓們知道，盜竊別人的努力是不可以的！」、「一定要判中小企業勝訴，應該賠償幾千億」、「我也經歷過，去大企業面試menu開發部門要求提交食譜，最後沒錄取我卻推出了我的menu，超無語」、「 國家應該出面干預，不然以後誰還要開發新產品」。



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