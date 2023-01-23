李泳知把《SMTM》冠军奖金全数捐出：「如果我赚的钱能让谁过上更好的生活，那该是多么幸福的事」 《非常律师禹英禑》「专利案」又出真实事件？ 乐天家用保健仪被指抄袭新创企业：曾以投资为名详询技术细节 演戏10年孙娜恩演技依旧被韩网批！《代理公司》李宝英气场太强，完全压制住了女二

看过《非常律师禹英禑》的朋友应该还记得ATM专利案，A公司指控B公司抄袭、借打官司时间刮走订单，但实际上双方参考的都是公开技术。 最近爆出的抄袭事件却比剧中更夸张。

今年1月初在美国举办的消费电子展（CES）中，韩国某新创企业展出了耗时3年开发的个人定制型营养管理仪。据介绍，该仪器搭载人工智慧技术，可根据消费者的基础医疗资料和当日身体状态计算出最为合适的营养配比，这家创立於2019年的年轻公司也因此连续3年获CES颁发创新奖。



然而同次展会上，乐天集团旗下的「乐天HEALTHCARE」也展出了一款名为「未来食物」的产品。 用新创企业代表郑某的话说，「未来食物」从外形到内部结构都与自家产品十分相似，尤其是营养剂保存匣整齐置於盖子下方的设计，还有自动识别每种营养剂的剩余量、流通期限等，都是其他企业未曾推出的功能。 左为该新创企业产品，右为乐天HEALTHCARE产品：



郑代表认为问题出在研发期间与乐天HEALTHCARE的会面。 2021年9月乐天HEALTHCARE曾联络该公司表示有意投资，并明确表示不会做同样的产品、请郑代表放心，随即详细询问了这款仪器的原理、结构、专利等。 然而因双方条件不同没能达成合作，之后再见面时，乐天HEALTHCARE的言辞就变了，称几年前就已构思到郑代表的事业模型，设想的仪器结构也跟郑代表十分相似。



郑代表决定用法律捍卫自己的心血，以侵害营业秘密等嫌疑向公平交易委员会提出起诉。 但乐天HEALTHCARE有不同看法。

乐天HEALTHCARE表示，他们从2021年8月建立就有零售健康机能食品的想法，虽然与郑代表交流后才著手制造，但分装匣是借鉴市药店仪器、自动识别技术来自物流业常见的RFID系统，并没有抄袭郑代表的设计，也不认为有相似之处。 总之一句话：「不论在法律或伦理层面都光明正大」。



目前韩国中小新创企业部已派专家及律师著手调查并提供诉讼费用，但不少人认为这种情况里小企业胜算无多：因为是民事诉讼，大企业会尽量拖延时间把新创企业耗死，因此需要制定刑事处罚相关条款，最好责令返还诉讼期间赚取的不当盈利。

韩国网友对此感到愤怒：「需要立法让盗窃企业全部消失」、「大企业抄袭必须严惩」、「要让大企业流氓们知道，盗窃别人的努力是不可以的！」、「一定要判中小企业胜诉，应该赔偿几千亿」、「我也经历过，去大企业面试menu开发部门要求提交食谱，最后没录取我却推出了我的menu，超无语」、「 国家应该出面干预，不然以后谁还要开发新产品」。



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