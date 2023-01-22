这对CP超可爱！金裕贞、金圣喆一起拍摄画报，网友：「希望未来有机会看到他们合作电视剧或电影」

这对CP超可爱！金裕贞、金圣喆一起拍摄画报，网友：「希望未来有机会看到他们合作电视剧或电影」

画报   2023年1月22日   星期日16:37   Hui  

（封面图源：IG@allurekorea画面截图）

希望这两位演员可以「二搭」啊！

话剧《莎翁情史》由英国剧作家Lee Hall执笔，改编自1998年上映的同名电影，剧情杜撰了英国文豪莎士比亚的爱情故事。而金裕贞与金圣喆将出演韩国版本，‎相关海报‎公开后被大批网友称赞：「根本是王子与公主！」

近期，金裕贞与金圣喆也一起拍摄‎情侣画报‎，在公开的影片里显得相当可爱。不少人敲碗两位演员再合作：「电视剧或电影必须再来一部吧！」

看看对视的那张…好想看他们出演浪漫喜剧！另外，金裕贞日前收到新剧‎《My Demon》‎的出演提案，金圣喆与柳俊烈、柳海真等人合作的电影‎《昼盲神探》‎则於去年底上映，收到不少好评。

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