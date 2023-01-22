这对CP超可爱！金裕贞、金圣喆一起拍摄画报，网友：「希望未来有机会看到他们合作电视剧或电影」

希望这两位演员可以「二搭」啊！
#셰익스피어인러브— 쇼노트 (@shownote) January 11, 2023
설렘 가득했던 프로필 촬영장
스케치 사진 공개
비올라 드 레셉스 #김유정
연극 <셰익스피어 인 러브>
2023.01.28 GRAND OPEN
예술의전당 CJ토월극장 pic.twitter.com/TmXMuxCfZw
#셰익스피어인러브— 쇼노트 (@shownote) January 11, 2023
설렘 가득했던 프로필 촬영장
스케치 사진 공개
윌 셰익스피어 #김성철
연극 <셰익스피어 인 러브>
2023.01.28 GRAND OPEN
예술의전당 CJ토월극장 pic.twitter.com/OCPFTCNT2U
话剧《莎翁情史》由英国剧作家Lee Hall执笔，改编自1998年上映的同名电影，剧情杜撰了英国文豪莎士比亚的爱情故事。而金裕贞与金圣喆将出演韩国版本，相关海报公开后被大批网友称赞：「根本是王子与公主！」
近期，金裕贞与金圣喆也一起拍摄情侣画报，在公开的影片里显得相当可爱。不少人敲碗两位演员再合作：「电视剧或电影必须再来一部吧！」
김성철 김유정 커플화보...— 페 (@Fe911231) January 19, 2023
진짜존나큰거오신다자극ㅈ된다 pic.twitter.com/FYvBTibVUc
看看对视的那张…好想看他们出演浪漫喜剧！另外，金裕贞日前收到新剧《My Demon》的出演提案，金圣喆与柳俊烈、柳海真等人合作的电影《昼盲神探》则於去年底上映，收到不少好评。
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