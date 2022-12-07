[好片推薦]《晝盲神探》「盲人就該看不見、守本份」看盲醫柳俊烈如何為世子討回公道！

[無雷]即將於12月9日在台上映的《晝盲神探》，導演靈感由《朝鮮王朝實錄》中對於「昭顯世子」死狀的描述只有短短一段話：「擧體盡黑，七竅皆出鮮血……」而來，令人相當好奇當時所發生的事，於是結合了患有「晝盲症」的針醫，寫出了這個懸疑的故事。

全片劇情由柳俊烈所飾演的京秀為主展開，雖然他患有的是「晝盲症」，也就是在白天光亮時他幾乎看不見，大家也就將他看作盲人，但眾人所不知道的是，當燈火一熄滅，他卻擁有超乎常人的視力，在黑暗中看得更清晰。他有位體弱多病的弟弟，生活清苦，他苦學針灸力求表現，希望有一日入宮能夠讓弟弟也過上更好的生活，而他果然如願以償入宮成為內醫院的一員。



劇情的氛圍也是從頭到尾都令人感到神秘，由甫進宮的柳俊烈帶領觀眾們一一了解他所看見的事物。殿下仁祖並不常露臉，而似乎情緒起伏難以控制，甚至激動的時候左半臉還會不時抽動，宮中的元孫雖然已經10歲也患有奇怪病症，後宮昭容也不時因腹痛而召見御醫針灸……感覺整個宮廷似乎都不太健康，甚至朝廷眾臣似乎也不服，隨時打算推翻政權的樣態。這一切都是不曾入宮的柳俊烈所難以想像的，他該如何在這樣的環境下求生存？



大家所認知的京秀就是一位盲人，認為盲人除了眼睛看不見，自然應該閉上嘴巴少發表意見，而京秀為了生存自然也學會這樣的法則。不過某天他竟然成了世子身亡那一刻唯一的目擊者，他該說出真相並說出自己其實並非全盲？還是閉口不言就讓真相石沉大海？為了弟弟，他必須保全自己的小命，但能違背良心嗎？



當然最後握有現場證據的京秀，選擇了說出當日的真相，但令他難以招架的是說出真相之後的一切變化。一介盲醫的口述是否有人願意相信？有人試圖掩蓋真相？京秀在說出真相後，局面竟然大逆轉，他似乎將自己推上了懸崖邊，命在旦夕。柳俊烈從察覺事實，到說出真相後，每一段的驚恐演技都令觀眾們幾乎窒息！柳海真為演出接近中風症狀的面部肌肉抽動，也相當逼真。神秘的宮廷氣氛低迷，謀害世子的陰謀如何能真相大白？《晝盲神探》12月9日全台上映。



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