姜棟元&朴正民有望合作Netflix古裝武俠片《戰，亂》，《分手的決心》朴贊郁擔任監製

根據韓國媒體「東亞.com」獨家報道，姜棟元將和朴正民已收到電影《戰，亂》的出演邀約，正在考慮是否接拍。
《戰，亂》是一部以壬辰倭亂為背景的古裝武俠動作電影，據悉將由朴贊郁擔任製片人與Netflix合作拍攝，《深夜FM》《情慾誘惑》導演金相滿執導。
朴贊郁執導過多部享譽國際的著名作品，如《原罪犯》《親切的金子》《下女的誘惑》等，去年更憑《分手的決心》斬獲第75屆坎城影展最佳導演獎。朴贊郁上一次擔任電影監製是2013年的《雪國列車》，這次選擇的劇本也令人十分期待。
姜棟元去年底與YG娛樂合約期滿不續約，有消息稱正在準備建立一人企劃社及影視製作公司，在演員身份之外嘗試製片領域。 去年與日本導演是枝裕和、韓國演員宋康昊和IU合作的《嬰兒轉運站》收穫國際好評，接下來還有《附身》《意外》兩部電影等待上映。
朴正民去年和柳俊烈、千玗嬉等合作漫改劇《金錢遊戲》（Money Game），從6月底開始拍攝近六個月，到12月23日終於殺青。 該劇一共8集，講述在切斷社會基礎支持的空間裡只要有人死亡就宣告遊戲結束的極限設定中，8名玩家不斷重複合作與反目的故事，目前正在進行後期製作。
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