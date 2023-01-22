姜栋元&朴正民有望合作Netflix古装武侠片《战，乱》，《分手的决心》朴赞郁担任监制

根据韩国媒体「东亚.com」独家报道，姜栋元将和朴正民已收到电影《战，乱》的出演邀约，正在考虑是否接拍。
《战，乱》是一部以壬辰倭乱为背景的古装武侠动作电影，据悉将由朴赞郁担任制片人与Netflix合作拍摄，《深夜FM》《情欲诱惑》导演金相满执导。
朴赞郁执导过多部享誉国际的著名作品，如《原罪犯》《亲切的金子》《下女的诱惑》等，去年更凭《分手的决心》斩获第75届坎城影展最佳导演奖。朴赞郁上一次担任电影监制是2013年的《雪国列车》，这次选择的剧本也令人十分期待。
姜栋元去年底与YG娱乐合约期满不续约，有消息称正在准备建立一人企划社及影视制作公司，在演员身份之外尝试制片领域。 去年与日本导演是枝裕和、韩国演员宋康昊和IU合作的《婴儿转运站》收获国际好评，接下来还有《附身》《意外》两部电影等待上映。
朴正民去年和柳俊烈、千玗嬉等合作漫改剧《金钱游戏》（Money Game），从6月底开始拍摄近六个月，到12月23日终於杀青。 该剧一共8集，讲述在切断社会基础支持的空间里只要有人死亡就宣告游戏结束的极限设定中，8名玩家不断重复合作与反目的故事，目前正在进行后期制作。
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