《黑暗荣耀》朴成勋「恶角」经典作回顾《精神病患者日记》与尹施允共组调教系CP！杀人魔理事超带感 去年才演《读取恶心的人们》《小女子》《弱美男英雄》，称职绿叶罗哲除夕病逝，金高银不舍悼念 姜栋元&朴正民有望合作Netflix古装武侠片《战，乱》，《分手的决心》朴赞郁担任监制 《黑暗荣耀》「少年同珢」太惨了！气到观众「串戏」：你可是天使、是神啊

R.I.P. 前阵子金南佶提到反派演员才想到他QQ

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昨（21）日除夕，韩国演艺圈却传来坏消息，经常称职扮演绿叶的演员罗哲（나철）病逝，享年36岁。

根据各大韩国媒体报导，罗哲平时并没有患病，昨日上午却突然昏倒昏迷不醒，虽然被紧急送往医院治疗，但情况却迅速恶化，撒手人寰。



1986年生的罗哲，2010年以话剧《安妮的日记》出道，尔后演出过多部短篇电影与独立电影，2013年开始在电视剧上露脸、留给观众印象，近年在大片《与神同行》、《1987：黎明到来的那一天》与《鸡不可失》（炸鸡特攻队）都曾演出一角。

除了电影，罗哲近年在戏剧的工作量大增，2021年到2022年，连两年至少演出了5部剧，2021包含《黑道律师文森佐》、《机智的医生生活2》、《D.P：逃兵追缉令》、《Happiness》（毒楼）与《智异山》，2022年则有《读取恶心的人们》（解读恶之心的人们）、《优越的一天》、《偶然的田园日记》、《小女子》、《弱美男英雄》及独幕剧《O'PENing－区分声音的方法》。罗灿演过的戏剧，一排列出来一半以上都是热门作品。

▼《Happiness》401室的哥哥（左）



▼《读取恶心的人们》「禹浩成」，是实际罪犯姜浩顺的原型‎



▼《小女子》吴仁珠的律师



▼《弱美男英雄》老大金吉秀



曾和罗哲合作过电影《愉悦的音乐专辑》（《柳烈的音乐专辑》）与电视剧《小女子》，平时就有好交情的金高银，不舍发出罗哲的多张形象照，写道：「最帅气的演员 #罗哲，最帅气的人爸爸、丈夫、儿子、朋友 #罗哲」短短的字句道尽思念。面对突如其来的噩耗，金高银还取消了原本的机场的行程。



罗哲的灵堂设置在首尔龙山区汉南洞顺天乡大学医院殡仪馆，明日上午8点30分出殡。预计今年上映的电影，由朴叙俊、朴宝英与李秉宪主演的《水泥乌托邦》为他的遗作。



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