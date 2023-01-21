《劉QUIZ》官方IG模仿《黑暗榮耀》名場面！劉在錫迎接「魅力人夫」鄭星一：「我準備好了，涎鎮吶」
綜藝 2023年1月21日 星期六12:43 Hui
（封面圖源：IG@youquizontheblock、Netflix@《黑暗榮耀》畫面截圖）
怎麼辦，已經開始笑了！XD
（圖源：IG@ygmicael）
昨日（20日），有消息指出，因出演Netflix《黑暗榮耀》而爆紅的鄭星一（鄭成日），將作客tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，引發關注。該期節目預計於下月（2月）公開。
（圖源：Netflix@《黑暗榮耀》畫面截圖、SBS@《家族的誕生》畫面截圖）
值得一提的是，有網友曾指出「劉在錫與鄭星一長得相像」，並謂為話題。還有網友「腦洞大開」，選角《Running Man》成員去演《黑暗榮耀》，令人直呼：「有些角色的氣質和外型還真的有像！」
而《劉QUIZ》製作組也搭上話題，直接讓劉在錫本人COS《黑暗榮耀》裡的名場面！貼文留言：「很Nice的他來了。我準備好了，涎鎮吶」，笑翻一堆網友！XD
（圖源：Netflix@《黑暗榮耀》畫面截圖）
▲應該是在模仿宋慧喬與鄭星一在棋室裡的這場戲。所以，曹世鎬是宋慧喬囉？（笑）
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