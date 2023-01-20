《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》談圭賢重大車禍，哥哥心疼粉絲看哭：經歷太多

藍家人紀錄片太好看！

Disney+推出韓團Super Junior紀錄片《SUPER JUNIOR : THE LAST MAN STANDING》超感人，出道17年的歲月，讓SUJU每次上綜藝節目都有超多故事可以講，向來總是把快樂帶給大家的他們，在紀錄片中首度公開辛苦過往，讓ELF們超心疼！



以一曲《Sorry Sorry》紅遍全球的Super Junior，是韓流最大的推手，創造無數紀錄、已經登頂的他們，其實在出道初期過得很辛苦，在片中公開那時的年輕模樣，一個比一個還青澀，跟現在相去甚遠！其中也經歷成員變動，在談到加入圭賢時，哥哥們竟然說：不太記得那時XD



在預告片尾時，圭賢說：「總是對團員感到抱歉」，以為要說什麼感人的話，後來又頑皮的說「請把這段剪進去」，讓大家笑翻！總是開大家玩笑的他，這次在紀錄片中公開在2007年的車禍事件，當時利特、神童、銀赫、圭賢4人凌晨準備返回宿舍時，車輛翻覆撞上護欄，圭賢飛出車外重傷昏迷，談起這段往事時，哥哥們神情難過，即便當時自己也身負重傷，也要醫護先救圭賢，讓藍家粉絲看得好心疼！



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