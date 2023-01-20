《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》談圭賢重大車禍，哥哥心疼粉絲看哭：經歷太多

《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》談圭賢重大車禍，哥哥心疼粉絲看哭：經歷太多

明星   2023年1月20日   星期五17:20   Lorrie  

（封面圖源：Youtube@Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아截圖）

藍家人紀錄片太好看！

Disney+推出韓團Super Junior紀錄片《SUPER JUNIOR : THE LAST MAN STANDING》超感人，出道17年的歲月，讓SUJU每次上綜藝節目都有超多故事可以講，向來總是把快樂帶給大家的他們，在紀錄片中首度公開辛苦過往，讓ELF們超心疼！

以一曲《Sorry Sorry》紅遍全球的Super Junior，是韓流最大的推手，創造無數紀錄、已經登頂的他們，其實在出道初期過得很辛苦，在片中公開那時的年輕模樣，一個比一個還青澀，跟現在相去甚遠！其中也經歷成員變動，在談到加入圭賢時，哥哥們竟然說：不太記得那時XD
（圖源：IG@disneypluskr）

在預告片尾時，圭賢說：「總是對團員感到抱歉」，以為要說什麼感人的話，後來又頑皮的說「請把這段剪進去」，讓大家笑翻！總是開大家玩笑的他，這次在紀錄片中公開在2007年的車禍事件，當時利特、神童、銀赫、圭賢4人凌晨準備返回宿舍時，車輛翻覆撞上護欄，圭賢飛出車外重傷昏迷，談起這段往事時，哥哥們神情難過，即便當時自己也身負重傷，也要醫護先救圭賢，讓藍家粉絲看得好心疼！
（圖源：Youtube@Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아截圖）

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 《SUPER JUNIOR：THE LAST MAN STANDING》談圭賢重大車禍，哥哥心疼粉絲看哭：經歷太多
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手