《黑暗榮耀》第二季3月10日上線！工作人員透露相關內容，觀眾：「涎鎮啊 我現在真的很好奇」

由宋慧喬、李到晛、林智妍等人主演的《黑暗榮耀》講述校園暴力受害者精心佈局的復仇故事，公開後有著超高的討論度。

Netflix 日前宣佈第二季確定在3月10日上線，而文同珢會如何復仇？霸凌五人組下場會是怎樣？朱如炡是否會報復殺害父親的兇手？姜賢南會背叛文同珢嗎？網路上也出現第二季劇情的各種猜測。



今日（20日），據說是宋慧喬的工作人員在 IG 上傳《黑暗榮耀2》的相關內容，也在網路上瘋傳。上面寫著「涎鎮啊 我今天也看了網路上的各種猜測，要不要告訴你我的看法？我看到現在，大家的猜測沒有一句話是對的，那些猜測太老套了，各位～」還搭配文同珢說著「會很刺激也很可怕」的截圖。

송혜교 스탭 인스스라는데

더글로리 즌투에 대한 광기가 더 심해짐

존나 당장 내놧으면... pic.twitter.com/ROwCTrAfqY — 시키 (@sikie_d) January 18, 2023

這也讓已經看過前半部的觀眾紛紛表示：「涎鎮啊 託你的福，我獲得每天活下去地力量」、「爲什麼今天不是3月10日呢...嗚嗚」、「2月還沒開始呢！居然是3月」、「馬上交出來」、「還沒看過的人絕對不要在3月前打開」、「有點讓人好奇...我真的看過很多推測的故事，好像都挺像樣的」、「相信金銀淑，結局要特別爽快」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞