KARA團魂不滅！知英的冰箱貼著6人合照、得獎留了荷拉的位置，昇延：「我們會和她一起分享」

19日，KARA成員知英在 IG 公開多張照片，並寫下：「差點成為30歲，現在又重新成為29歲，是我的29歲生日。」

照片中她穿著睡衣拿著，擺出可愛的姿勢，而身後貼滿照片的冰箱，吸引大家的視線。



KARA去年爲了慶祝出道15週年，五位成員奎利、昇延、妮可、知英與齡智合體拍攝團體照。其中有一張照片構圖偏左，右邊稍微留白，讓粉絲有了想像「那是留給荷拉的位置」，更有粉絲把穿著相似衣服的荷拉P圖到這張合照裡，而知英的冰箱貼的照片正是這張合照 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



19日舉行的《第32屆首爾歌謠大賞》中，KARA獲得「K-POP特別賞」，上台領獎時成員也為荷拉留了位置，昇延還說：「今天還有一個不能和我們一起來現場的朋友，我們會和她一起分享這個獎項，謝謝大家。」典禮上她們也帶來《Lupin + STEP + Pandora + Damaged Lady + Mamma Mia + Mister + When I Move》的組曲，舞台真的太精彩了啊！



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