KARA团魂不灭！知英的冰箱贴著6人合照、得奖留了荷拉的位置，升延：「我们会和她一起分享」

19日，KARA成员知英在 IG 公开多张照片，并写下：「差点成为30岁，现在又重新成为29岁，是我的29岁生日。」

照片中她穿著睡衣拿著，摆出可爱的姿势，而身后贴满照片的冰箱，吸引大家的视线。



KARA去年爲了庆祝出道15周年，五位成员奎利、升延、妮可、知英与龄智合体拍摄团体照。其中有一张照片构图偏左，右边稍微留白，让粉丝有了想像「那是留给荷拉的位置」，更有粉丝把穿著相似衣服的荷拉P图到这张合照里，而知英的冰箱贴的照片正是这张合照 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



19日举行的《第32届首尔歌谣大赏》中，KARA获得「K-POP特别赏」，上台领奖时成员也为荷拉留了位置，升延还说：「今天还有一个不能和我们一起来现场的朋友，我们会和她一起分享这个奖项，谢谢大家。」典礼上她们也带来《Lupin + STEP + Pandora + Damaged Lady + Mamma Mia + Mister + When I Move》的组曲，舞台真的太精彩了啊！



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