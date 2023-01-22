《黑暗荣耀》「少年同珢」太惨了！气到观众「串戏」：你可是天使、是神啊

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《黑暗荣耀》，一部继《鱿鱼游戏》之后风靡全球的韩剧。

《黑暗荣耀》第一部已经落幕多时，但热度依旧不减，目前已经敲定3月10日上线第二部。 宋慧乔独挑大梁，全新演绎暗黑复仇女，筹备十多年之后复仇之刃挥向了加害者们。 故事从主角们的高中生时期开始说起，扮演宋慧乔少女时代的就是年轻女演员郑知苏，1999年出生的她虽然年纪不大却已经演出过多部影视剧了，在《黑暗荣耀》中诠释被霸凌场景时那种无助又愤怒的模样看得观众们伤心不已，绝望的眼神直接让人心碎。



应该有很多观众在看剧时希望少女同珢能够奋起反杀，不要再柔弱下去，只可惜少女时期的她真的很无力，既得不到老师的帮助，也缺少家人的关心，孤身一人承受了所有的伤痛，憋屈的模样有时候让观众看得气到「串戏」，你可是天使啊，你还是少女神啊！（笑）怎么能如此不堪一击？？



2021年Netflix热播韩剧《地狱公使》中，郑知苏也有份出演，扮演了「天使」，瞪著一双血红的眼睛宣布他人的死期。 一开始不少观众以为这纯粹就是动画特效，加上还是男生的声音，但万万没想到这个角色是郑知苏扮演的，表情和声音全都来自她，最后通过CG来完成「天使」角色，得知真相的观众直接惊呆。



넷플릭스 지옥의 천사의 CG 얼굴 캡쳐를 기생충의 바로 그 정지소 배우분이 하셨다고 하는데, 막상 영상으로 보니까 더 적응이 안되네요. pic.twitter.com/sgFv9yUhoP — @HANBINIZM (@HANBINIZM) December 2, 2021

不仅如此郑知苏还「法力无边」，在《某天灭亡来到我家门前》 中郑知苏饰演「天神」，虽然是孱弱的少女之身，却拥掌管著全世界，还是创造了「灭亡」的存在（被观众们称为是灭亡的妈妈），永远用温柔的眼神看待著这个世界，认为自己体弱多病是在替人类背负罪孽，面对「逆子」灭亡的冷漠与无情，可以毫不犹豫地进行「重启」，瞬间就让灭亡消失 。



三个完全不同的形象皆由郑知苏刻画，也难怪看到《黑暗荣耀》里被欺负惨的同珢，观众们让忍不住想串戏，但凡有天使和少女神的气场，霸凌团体也不敢动她。

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