厲旭刷了自己的卡幫D&E買帽子！哥哥們開心地跳起舞來，粉絲：「到底誰才是忙內啊XD」

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東海對帽子愛不釋手，厲旭送的「生日禮物」真的選對了！

Super Junior厲旭於近期更新個人YouTube頻道──《厲旭的秘密基地》，該期內容為他與組合成員們在去年（2022年）10月中旬，一起前往美國LA舉行演唱會的點點滴滴。心繫東海生日的厲旭，拉住銀赫表示：「想給東海哥買個禮物」。走著、走著，發現街邊有個販賣帽子的小攤，紛紛走上前去試戴。

厲旭爽快地表示：「我來付錢！」並且拿出自己的信用卡，給D&E哥哥們買了帽子。

東海和銀赫馬上戴上弟弟送的禮物，開心地在街上跳起舞來。收到生日禮物的東海不斷稱讚帽子「好看、好軟」，利特則表示：「東海本來沒什麼熱情的，收到帽子以後興奮起來了」。而看到這麼畫面的粉絲們也忍不住留言：「一瞬間不曉得誰是哥哥、誰是忙內了～」怎麼都這麼可愛啦！

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