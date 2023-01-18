尹恩惠近況曝光引熱議：可怕VS個人自由！連聲音都不一樣了

女演員尹恩惠的近況衝上了韓網熱搜。

這兩日，關於尹恩惠宗教禮拜的影片在韓網上瘋傳，引來了無數網友的圍觀。 網友以「非常認真地進行宗教生活的尹恩惠」為題公開了一則影片，尹恩惠站在台上，抬起一隻胳膊帶領一群信徒喊話，聲音高亢、激動，甚至有些嘶啞，語氣語調和平時大眾認知裡的她完全不同。



배우 윤은혜, 두팔 벌려 '통성기도'하는 모습 공개됐다 pic.twitter.com/LlYk7GYGgr — francetracny (@francetracny) January 17, 2023

隨著影片的快速發酵，不少網友都有看到，並紛紛留言表示：「有些可怕」、「經常去教會就變成這樣嗎」、「她怎麼和平時不一樣了」、「我還以為在看電視劇」、「她完全沉浸在了其中」、「 比起嗑藥的那群人，尹恩惠比他們好了1000倍」、「宗教是個人自由」、「不要說宗教不好，這是做人的底線」等。



熟悉尹恩惠的老粉們都知道她是一名虔誠的改新教信徒，2009年拍攝《拜託小姐》時她曾帶著牧師前往劇場，並帶領劇組成員一起祈禱，這件事情在圈內很出名，也被不少網友批評是強制讓他人做禮拜。 此外，有粉絲爆料尹恩惠舉辦粉絲見面會時也曾邀請教會朋友前往，和眾人一起唱讚歌。



事情引發爭議之後，經紀公司回應稱：「（在《拜託小姐》片場強制讓其他宗教人士做禮拜的事情）並非事實，當時現場有很多信教人士，改新教的人最多，並沒有任何問題。」

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