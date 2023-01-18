新劇《King the Land》首波劇照！官方公開林潤娥完美假笑VS「具總」李俊昊霸氣西裝側顏：心空～

默默期待這組CP很久了，快告訴我何時首播！！！（狂奔～）

JTBC 預計在今年上半播出的新劇《King the Land》也將會在 Netflix 同步上線，官方在近期首次公開了李俊昊與潤娥的人物劇照，讓粉絲們一睹為快。



《King the Land》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的小職員千沙朗（潤娥 飾）相遇後，變得可以一起真正開懷大笑的浪漫愛情喜劇。



▼李俊昊在劇中飾演財閥「King集團」的繼承人－具元，聰明、優雅、瀟灑且擁有與生俱來的領袖魅力，無法忍受他人的虛假笑容，為找尋對母親的記憶而進入「King酒店」經營。



▼潤娥在劇中飾演性格開朗的「King酒店」職員－千沙朗，以美麗笑容與滿足顧客的完美服務，從酒店大廳服務櫃台直升職員們夢想中「King the Land」的傳說般人物。



人物劇照也引發網上熱烈迴響，更有粉絲後製兩人的宣傳海報 & Q版漫畫造型，放進文章裡跟大家分享一下～。

看完人物劇照是不是更加期待了呢？希望官方趕快釋出首播時間啊！

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