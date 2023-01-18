尹恩惠近况曝光引热议：可怕VS个人自由！连声音都不一样了

女演员尹恩惠的近况冲上了韩网热搜。

这两日，关於尹恩惠宗教礼拜的影片在韩网上疯传，引来了无数网友的围观。 网友以「非常认真地进行宗教生活的尹恩惠」为题公开了一则影片，尹恩惠站在台上，抬起一只胳膊带领一群信徒喊话，声音高亢、激动，甚至有些嘶哑，语气语调和平时大众认知里的她完全不同。



배우 윤은혜, 두팔 벌려 '통성기도'하는 모습 공개됐다 pic.twitter.com/LlYk7GYGgr — francetracny (@francetracny) January 17, 2023

随著影片的快速发酵，不少网友都有看到，并纷纷留言表示：「有些可怕」、「经常去教会就变成这样吗」、「她怎么和平时不一样了」、「我还以为在看电视剧」、「她完全沉浸在了其中」、「 比起嗑药的那群人，尹恩惠比他们好了1000倍」、「宗教是个人自由」、「不要说宗教不好，这是做人的底线」等。



熟悉尹恩惠的老粉们都知道她是一名虔诚的改新教信徒，2009年拍摄《拜托小姐》时她曾带著牧师前往剧场，并带领剧组成员一起祈祷，这件事情在圈内很出名，也被不少网友批评是强制让他人做礼拜。 此外，有粉丝爆料尹恩惠举办粉丝见面会时也曾邀请教会朋友前往，和众人一起唱赞歌。



事情引发争议之后，经纪公司回应称：「（在《拜托小姐》片场强制让其他宗教人士做礼拜的事情）并非事实，当时现场有很多信教人士，改新教的人最多，并没有任何问题。」

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