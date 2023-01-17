韓版《想見你》→《走進你的時間裡》首波劇照公開！安孝燮＆全汝彬深情對視，CP感十足！

《走進你的時間裡》是翻拍自台劇《想見你》由安孝燮、全汝彬、姜勳主演。

劇情講述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權敏周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權敏周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開三人之間的故事。

今日（17日）Netflix 方面公開首波劇照，是安孝燮＆全汝彬看著彼此，兩人的側臉太好看啦～ 好期待之後看到穿上高中制服的樣子呀！



劇中，安孝燮飾演一心一意地愛著韓俊熙的「具延準」，以及在1998年以帥氣外貌和活潑性格獨佔女同學人氣的「南時憲」；全汝彬飾演具延準的女朋友「韓俊熙」，因懷念去世的他，意外從2023年靈魂穿越回1998年「權敏珠」的身體裡；姜勳則飾演生活在1998年的「鄭仁圭」，因發現自己暗戀的權敏周喜歡上自己的好朋友南時憲，在友情和愛情之間產生矛盾。



而《走進你的時間裡》由《只是相愛的關係》、《我的王國》金鎮元導演與《Baby Sitter》崔孝妃編劇合作打造，目前已經完成所有拍攝，預計在第三季播出。

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