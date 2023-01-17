韩版《想见你》→《走进你的时间里》首波剧照公开！安孝燮＆全汝彬深情对视，CP感十足！

《走进你的时间里》是翻拍自台剧《想见你》由安孝燮、全汝彬、姜勋主演。

剧情讲述2023年的韩俊熙（全汝彬 饰）因怀念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 饰），听著歌曲《You to Me Again》，意外灵魂穿越到1998年的权敏周（全汝彬 饰）身上，并遇见了和男朋友相貌相同的南时宪（安孝燮 饰），与暗恋权敏周的郑仁圭（姜勋 饰），展开三人之间的故事。

今日（17日）Netflix 方面公开首波剧照，是安孝燮＆全汝彬看著彼此，两人的侧脸太好看啦～ 好期待之后看到穿上高中制服的样子呀！



剧中，安孝燮饰演一心一意地爱著韩俊熙的「具延准」，以及在1998年以帅气外貌和活泼性格独占女同学人气的「南时宪」；全汝彬饰演具延准的女朋友「韩俊熙」，因怀念去世的他，意外从2023年灵魂穿越回1998年「权敏珠」的身体里；姜勋则饰演生活在1998年的「郑仁圭」，因发现自己暗恋的权敏周喜欢上自己的好朋友南时宪，在友情和爱情之间产生矛盾。



而《走进你的时间里》由《只是相爱的关系》、《我的王国》金镇元导演与《Baby Sitter》崔孝妃编剧合作打造，目前已经完成所有拍摄，预计在第三季播出。

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