河正宇、任時完跑起來！《1947波士頓》終於將在2023年上映！暫定中秋檔期帶大家重返榮耀

電影《1947波士頓》已經拍攝完成許久，不過粉絲們遲遲等不到上映日期，近日終於公開將於2023年的9月與韓國觀眾們見面，首輪主視覺海報與預告片也搶先公開。

《1947波士頓》的背景是設定在波士頓馬拉松比賽，從1897年首次舉辦以來，固定於每年的4月的第三週星期一舉辦，可說是全世界歷史最悠久並且地位最崇高的一場大賽。在《1947波士頓》中描述韓國光復之後雖然還處於混亂狀態，但這場大比賽將首度有來自大韓民國的選手們參與其中，而選手們之間所培養出的友情與他們發生的小故事也將一一在電影中呈現。



預計在2023年9月中秋檔期上映，也在今日率先公開了主題海報，海報中可看到在馬拉松比賽前選手們掌握時間練習跑步的模樣。海報上的三位主角奮力奔跑的樣子也讓人感受到活力滿滿。預告中也看見任時完衝線的一刻，全場觀眾們為他吶喊，遠處觀眾們為他落淚的樣子，喚起人們再度重溫當時的榮耀與感動。



全國國民的心臟再度沸騰起來的特別運動賽事真實記錄改編《1947波士頓》，由電影大師姜帝圭執導，並往返於韓國及澳洲等地取景拍攝，劇情描述在光復後韓國國家代表選手們夢想著再度參與這場馬拉松盛會，由河正宇、任時完、裴承佑與朴恩斌共同演出，預計2023年9月在韓上映。



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