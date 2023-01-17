宋旻浩模仿《財閥家的小兒子》「爺爺」李星民的臺詞！曹圭賢完美接梗，還不忘展現宋仲基的「招牌抿嘴」XD

還記得曹圭賢曾透露自己熬夜追看《財閥家的小兒子》嗎？「聲帶模仿」必須來一下的吧！

《肩膀舞要跳到什麼時候啊》第2季──《看我的肩膀，都要脫臼了》第13集於13日播出。隨著宋旻浩即將入伍，該期節目為本季最後一集，《肩膀舞》暫時要休息了。

晚上，三位主持人與節目組在束草的當地旅館舉行殺青宴，並且隨意聊天。被問到：「賺到1兆想做什麼？」曹圭賢表示：「我會買下羅PD！我想讓他幫我剪輯《圭TV》！」殷志源問：「不買下SM嗎？」





氣氛突然變成《財閥家》，宋旻浩模仿「爺爺」李星民的說話方式：「你幹嘛買SM？」、「你想擁有嗎？」引發爆笑。曹圭賢也接梗了，以「孫子」宋仲基的口吻回答：「我要買下SM」，完美重現劇中場景。

雖然曹圭賢當時是「熬夜追看」《財閥家的小兒子》，但他可是一點也沒有錯過細節，還展現了宋仲基的「招牌抿嘴」。（怎麼覺得有點討厭XD）





話題又繞到宋旻浩即將入伍，曹圭賢要他多準備一點「個人技」回來。宋旻浩表示：「哥，我又不是笑星！」曹圭賢則自顧自地說：「應該會積攢很多回來的吧。」

▲已經幫大家定位好宋旻浩及曹圭賢模仿《財閥家的小兒子》的片段了！莫名好笑XD

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