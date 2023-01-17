宋旻浩模仿《财阀家的小儿子》「爷爷」李星民的台词！曹圭贤完美接梗，还不忘展现宋仲基的「招牌抿嘴」XD

还记得曹圭贤曾透露自己熬夜追看《财阀家的小儿子》吗？「声带模仿」必须来一下的吧！

《肩膀舞要跳到什么时候啊》第2季――《看我的肩膀，都要脱臼了》第13集於13日播出。随著宋旻浩即将入伍，该期节目为本季最后一集，《肩膀舞》暂时要休息了。

晚上，三位主持人与节目组在束草的当地旅馆举行杀青宴，并且随意聊天。被问到：「赚到1兆想做什么？」曹圭贤表示：「我会买下罗PD！我想让他帮我剪辑《圭TV》！」殷志源问：「不买下SM吗？」





气氛突然变成《财阀家》，宋旻浩模仿「爷爷」李星民的说话方式：「你干嘛买SM？」、「你想拥有吗？」引发爆笑。曹圭贤也接梗了，以「孙子」宋仲基的口吻回答：「我要买下SM」，完美重现剧中场景。

虽然曹圭贤当时是「熬夜追看」《财阀家的小儿子》，但他可是一点也没有错过细节，还展现了宋仲基的「招牌抿嘴」。（怎么觉得有点讨厌XD）





话题又绕到宋旻浩即将入伍，曹圭贤要他多准备一点「个人技」回来。宋旻浩表示：「哥，我又不是笑星！」曹圭贤则自顾自地说：「应该会积攒很多回来的吧。」

▲已经帮大家定位好宋旻浩及曹圭贤模仿《财阀家的小儿子》的片段了！莫名好笑XD

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