「鄭少女」這反應比預告還精彩！鄭敬淏看自己在《浪漫速成班》跳舞片段，害羞低頭還嘆了口氣XD

「鄭少女」這反應比預告還精彩！鄭敬淏看自己在《浪漫速成班》跳舞片段，害羞低頭還嘆了口氣XD

韓劇   2023年1月16日   星期一11:30   Yuan  

（封面圖源：tvN《浪漫速成班》劇照、NAVER NOW 截圖）

由全道嬿、鄭敬淏主演的《浪漫速成班》講述一名心地善良的母親奮力應對競爭激烈的私校界，幫助女兒擠進一位數學名師的課堂，意外因競爭無比的高考糾纏在一起，展開了一場有笑有淚的浪漫愛情故事。

（圖源：tvN《浪漫速成班》海報）

劇中，鄭敬淏飾演受歡迎且直言不諱的學院數學明星講師「崔直說」，有著出色的講課技能兼過人的口才。前2集可以看到他完美地詮釋明星講師，讓不少觀眾直呼：「真的數學老師一樣」、「鄭敬淏的演技值得信任」、「畫質再低一點就更像了」等等。
（圖源：tvN《浪漫速成班》劇照）

播出前，他也和全道嬿出演電台進行宣傳，看到預告中的跳舞的片段，他馬上害羞低頭：「那個今天看了好多遍。」播完後鄭敬淏馬上嘆口氣，接著說道：「那個本來是要我一個人跳的，但那天早上我一個人死都做不到，當時是拍攝初期，我非常緊張，所以說服了這些哥哥們和我一起跳。」果然是鄭少女啊～熟了之後感覺就會變傲嬌，好期待之後的花絮啊 XD

而《浪漫速成班》以愉快又活潑的魅力和豐富多彩的角色們狙擊觀眾們的取向，收視也從4％上升至5.8％。剛剛找到彼此交叉點的南行善和崔直說，兩人的羅曼史將如何展開備受關注。
（圖源：tvN《浪漫速成班》截圖）

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