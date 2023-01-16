「郑少女」这反应比预告还精彩！郑敬淏看自己在《浪漫速成班》跳舞片段，害羞低头还叹了口气XD

由全道嬿、郑敬淏主演的《浪漫速成班》讲述一名心地善良的母亲奋力应对竞争激烈的私校界，帮助女儿挤进一位数学名师的课堂，意外因竞争无比的高考纠缠在一起，展开了一场有笑有泪的浪漫爱情故事。

剧中，郑敬淏饰演受欢迎且直言不讳的学院数学明星讲师「崔直说」，有著出色的讲课技能兼过人的口才。前2集可以看到他完美地诠释明星讲师，让不少观众直呼：「真的数学老师一样」、「郑敬淏的演技值得信任」、「画质再低一点就更像了」等等。



播出前，他也和全道嬿出演电台进行宣传，看到预告中的跳舞的片段，他马上害羞低头：「那个今天看了好多遍。」播完后郑敬淏马上叹口气，接著说道：「那个本来是要我一个人跳的，但那天早上我一个人死都做不到，当时是拍摄初期，我非常紧张，所以说服了这些哥哥们和我一起跳。」果然是郑少女啊～熟了之后感觉就会变傲娇，好期待之后的花絮啊 XD

최치열 강의 홍보 영상

원래 정경호 혼자 찍는건데

도저히 혼자 못하겠어서 무술하는 형들이랑 다같이 찍은거라고 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/2Lv8HE6Ckz — 시즌 (@season__22) January 9, 2023

而《浪漫速成班》以愉快又活泼的魅力和丰富多彩的角色们狙击观众们的取向，收视也从4％上升至5.8％。刚刚找到彼此交叉点的南行善和崔直说，两人的罗曼史将如何展开备受关注。



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