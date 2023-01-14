[分集劇情]崔泰俊客串《Island》第一季收官！約翰為美湖大義滅親，幕後大佬竟有人畜無害的她！（EP5-6）

《Island》改編自人氣網漫《靈甲鬼修羅》，講述命中註定與試圖毀滅世界的邪惡力量作戰的人們的旅程。 第一季6集昨日更新完畢，還沒看的朋友可以一口氣追起來啦！

*以下內容包含《Island》第5-6集關鍵內容！



掠奪內臟的「狐妖」

濟州出現多起兇殺案，被害者慘遭開膛破肚拿出器官，有人懷疑是傳說中的狐妖所為。 兇手每次都只拿出腎臟，喃喃自語：「這不是我的...」

約翰幼時和哥哥一起被美國夫婦領養，但對方只是要他們的器官，無用後便被拋棄。 約翰被神父收養長大，尋覓多年後終於在濟州找到了當船員的哥哥燦熙（崔泰俊 飾），將他帶回元美湖家暫時同住、決定再也不要分開。



其實燦熙已被變成情炎鬼，還被弓歎告知：只有拿到元美湖的器官才能結束痛苦。 半夜燦熙偷偷襲擊元美湖，般與之展開激戰，得知真相的約翰陷入震驚和心痛。

約翰希望哥哥像般那樣繼續生活，但功力不夠驅魔失敗。 眼看妖化的燦熙要殺死元美湖，約翰只好忍痛親手了結哥哥的性命。



弓歎的報復

弓歎殺害元美湖好友的丈夫，挑釁地將屍體扔到元美湖面前。 般質問弓歎為何如此，弓歎反而嘲諷他妄想變回人類、越是保護元情這個背叛者越會衰弱。 其實就連般自己也懷疑，也許只有自己死掉才是對元美湖真正的保護。



弓歎回到秘密據點接受追隨者崇拜，坐在他旁邊的居然是夫炎芝！夫炎芝冷冷地問：「你去哪了，叔叔？」 難道之前她誘導繡蓮接近被污染的本株賴，都是早有預謀？ 第二部的公開日期還沒有官宣，部份媒體報道稱會在2月24日上架，真的很想趕快看到啊！



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