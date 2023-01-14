BIGBANG太陽＆BTS Jimin合作新曲《VIBE》口碑爆棚！BTS成員嗨翻應援，搶先發聽歌動態

防彈團魂滿滿～

近期最引人注目的新曲《VIBE》終於在昨日推出！由BIGBANG太陽、BTS成員Jimin合作，在發布之前就引起高度關注！許久未有公開活動的太陽，在去年年末時宣布離開YG、簽入THE BLACK LABEL，讓粉絲超期待未來動向。



在證實合作消息後，太陽也在IG上公開合作照片，兩人在工作室討論新作品，更加讓人期待釋出那天呀！先前刪光IG清空帳號，如今迎來版面第一張照片，似乎在宣告著全新的太陽將到來，以solo歌手身分再出發。





如今新MV上線，立刻在網路上引爆超好口碑！網友紛紛表示：「太陽的聲線超棒！」、「一開口就起雞皮疙瘩」、「智旻太有魅力了！！」，創下超高觀看數！除此之外，防彈少年團各成員更在第一時間公開分享，在個人IG上傳歌曲，為團員應援，讓網友笑說：「防彈成員是最棒的ARMY！」



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+250฿ pic.twitter.com/mWPxfipyKn —(@Butter_JK1997) January 13, 2023

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