徐仁國&朴素淡有望合作奇幻漫改劇《死期將至》，強制體驗13次不同人生！《回到18歲》《心靈的聲音》導演包辦劇本

近日有消息稱徐仁國和朴素淡將合作主演漫改劇《死期將至（Death's Game）》，雙方所屬社也表示正在積極討論。 這部劇去年一度傳出有望請姜河那主演，但最後沒能成行。

《死期將至》是重生主題的奇幻漫畫，講述一個事業感情雙失意的31歲男人輕易地選擇結束生命後，被「死亡」要求重生13次的故事。 真人版由《回到18歲》《心靈的聲音》《Go Back夫婦》河炳勛導演包辦導演和編劇。



男主在漫畫裡經歷了13次突然死亡和重生，每次的年齡、身份、外貌都不一樣。 如果確定由徐仁國出演，有望看到他一次挑戰多種造型和演技。



有趣的是原著裡男主重生後眼下都有一顆痣，徐仁國來演的話都不需要特別化妝了耶XD



漫畫女主是「死亡」本體，原著中是古銅色肌膚、銀色短髮，與男主沒有愛情線。 這個神秘莫測的設定，感覺跟精靈氣十足的朴素淡很搭！



據悉目前已完成劇本創作，一共7集、重生次數等具體內容與原著略有不同，完成選角後最快2月開拍，下半年通過TVING上架。

*以下介紹漫畫原著涉及關鍵設定和部分爭議，不想被暴雷的話可以先考慮一下哦！



《死期將至》男主「徐伊在」畢業5年都找不到工作，交往6年的女友分手3個月就火速跟別人結婚，親戚也對他冷眼相看，萬念俱灰的他於是選擇跳樓自盡。

但他馬上又睜開眼，並且是以另一個生活順遂的人的身份。 原來「死亡」發現他很小看「死亡」這件事，於是決定予以懲罰，懲罰內容就是讓他經歷13次不同的死亡。



接下來徐伊在先後成為遭遇空難的富豪、被黑道槍決的內鬼、捲入校園暴力的高中生、靠外貌紅利過活的帥哥，甚至還有剛出獄的性犯罪者和連環殺人犯。 在不同的人生片段中體驗從未了解的感受，也對人生有了不同的感悟。

漫畫設定是重生後需要一段時間輸入新身體的記憶等信息，徐伊在會獲得新身體在體能等方面的能力，但無法延續頭腦方面的能力。 有一次重生到正在表演水中逃脫的魔術師身上，但來不及輸入信息就GG了~XD

連載期間，重生為性犯罪者的橋段讓部份讀者感到過於狗血、難以理解和代入，作家為此單獨畫了一篇來解釋「死亡」的動機，基本上就是說「死亡」沒有特定目的、只是不爽徐伊在輕視自己，所以隨機讓他多體驗幾次，來好好感受死亡的重量。 至於漫畫的結尾就先賣個關子，期待劇版會有什麼樣的改編和創新呢？



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